Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов 10 октября, добавив туда шесть новых лиц, включая экс-мэра Плеса, создателя избинга Алексея Шевцова и поэтессу Полину Барскову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в обновленный список иностранных агентов вошли: правозащитник Тухватуллин Тимур, блогер и автор канала «Выход есть» Василий Садонин, журналист The Barents Observer Денис Загорье и медиа-проект «Острый угол».

По данным на сайте Минюста, Загорье, Тухватулин и Барскова проживают не в России. Всем лицам, которых 10 октября внесли в реестр иноагентов, вменяют распространение материалов организаций, признанных нежелательными на территории России. Минюст также указал, что Барскова, Загорье, Тухватулин и «Острый угол» выступали против проведения СВО.

Как обратил внимание RTVI, после того, как Барскову объявили иноагентом, ее книги пропали из перечня отдельных книжных магазинов и маркетплейсов.

Полина Барскова родилась в Ленинграде, с 1998 года живет в США. Как литературовед исследует стихи и прозу блокадного Ленинграда — в 2020 году в издательстве Ивана Лимбаха выходила ее книга «Седьмая щелочь», посвященная судьбам и творчеству восьми блокадных авторов.

В сентябре прокуратура Ивановской области подала иск к Шевцову, требуя изъять у него 150 объектов и 1 млрд рублей, которые, как считает ведомство, экс-мэр получил в рамках незаконной предпринимательской деятельности.

В список иноагентов на прошлой неделе попала экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая в марте 2022 года в прямом эфире программы «Время» выступила с призывом остановить боевые действия на Украине. Спустя несколько дней после акции редактор уволилась с телеканала.

В сентябре в реестр иноагентов также внесли военного блогера Романа Алехина, которого перед этим государственные СМИ обвинили в отмывании денег, а в августе — политолога и доверенное лицо Путина на выборах 2012 года Сергея Маркова.

В апреле 2025 года Госдума приняла пакет законов, согласно которым иноагентам полностью запрещается внести просветительскую деятельность.

Статус иностранного агента в России могут присвоить физлицу независимо от его гражданства, а также любой российской или иностранной организации.

В 2022 году российские законодатели приняли закон, согласно которому НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные объединения, признанные иноагентами, попадают в единый список.

Помимо прочего, они не могут занимать должности в органах публичной власти и избираться на должности, заниматься педагогической деятельностью, получать государственную поддержку, входить в состав комиссий при органах власти, производить детский контент, организовывать публичные мероприятия.