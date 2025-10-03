Министерство юстиции России 3 октября расширило реестр иноагентов, включив в него трех человек и один сетевой проект. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо Марины Овсянниковой в перечень также вошли кинорежиссер Григорий Амнуэль, создательница фонда Action4Live Мария Соленова и проект «I NEWS».

По версии Минюста, упомянутые лица и издание регулярно выступали с критикой российских властей и их решений. В своих публикациях и высказываниях они искажали информацию о действиях российских военных и политике государства в ходе специальной военной операции, говорится в публикации.

Кроме того, по версии ведомства, их деятельность включала поддержку украинской армии и сотрудничество с зарубежными структурами, которые в России считаются нежелательными. Все они размещали материалы иностранных источников, критикующих российские власти, отметили в министерстве.

На момент совершения указанных действий Овсянникова, Амнуэль и Соленова проживали за пределами России, продолжая вести свою деятельность через интернет и поддерживая контакты с зарубежными организациями, утверждают в Минюсте.

На прошлой неделе Минюст внес в список иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, медиаменеджера, экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева*, журналиста Андрея Калитина*, адвоката Дмитрия Захватова* и независимую литературную премию «ДАР»*.

Статус иностранного агента ввели в российское законодательство в 2012 году, тогда он распространялся только на некоммерческие организации, которые занимались политической деятельностью и получали иностранное финансирование.

В 2017 году статус начали применять к средствам массовой информации, а в 2019 — к физическим и юридическим лицам, которые с такими СМИ взаимодействовали.

В 2022 году был создан единый закон, который ввел единый реестр и уточнил критерии иностранного влияния. Очередные поправки Госдума приняла 25 сентября во втором и третьем чтениях сразу — депутаты одобрили усиление уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов.

На текущий момент для возбуждения дела по статье 330.1 УК РФ достаточно одного факта административного правонарушения (по статье 19.34 КоАП РФ) либо наличия непогашенной судимости за аналогичное деяние.



*внесены Минюстом России в реестр иноагентов