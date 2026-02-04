Экс-супруга бывшей первой леди США 77-летнего Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали и обвинили в убийстве своей нынешней супруги, сообщает NBC News со ссылкой на обвинительное заключение, поданное в штате Делавэр.

Стивенсону предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его супруги Линды Стивенсон. В полиции уточнили, что заключение стало итогом «масштабного расследования, продолжавшегося несколько недель».

Сейчас Стивенсон находится под арестом в исправительном учреждении Howard Young.

Представители полиции округа Нью-Касл не стали раскрывать подробностей смерти. По информации NBC News, 28 декабря сотрудники полиции выехали на вызов из-за семейного конфликта в доме в районе Уилмингтона. 64-летняя Линда Стивенсон была найдена без сознания в гостиной. Женщину пытались спасти, но безуспешно.

Ее тело было передано в Делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причина смерти не названа.

Джилл Байден и Уильям Стивенсон состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена.