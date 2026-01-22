Неоднократное уничтожение мемориальной доски журналистки «Новой газеты» и правозащитницы Анны Политковской в Москве — это глупость, заявил RTVI ее бывший муж, журналист Александр Политковский. При этом перевешивать ее в другое место смысла он не видит, потому что его экс-супруга жила и была убита в этом доме.

«Я от друзей узнал про эту ситуацию и поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Представления не имею [кто и зачем это делает]. Вообще, это глупость само по себе — срывать эту доску. Притом, что мне сказал кто-то, что это делают сами жильцы. Правда, я не знаю это точно, я этим [изучением этого вопроса] не занимался», — сообщил Политковский.

На вопрос, планирует ли он по этому поводу обращаться в правоохранительные органы, собеседник RTVI ответил кратко: «Нет».

Идею перенести памятную табличку Политковский отверг, пояснив, что «другого места [для этого] нет».

«Ее убили там. И поэтому эту доску и вешали, что она там жила, писала свои последние книги и там была убита. Понятное дело, что есть еще квартира на улице Герцена, на Остоженке, где мы жили. Мы в нескольких местах жили, но та доска, которую срывают, это же именно речь идет о том, где она жила и где ее убили. Вот и все. Поэтому я не думаю, что есть смысл», — добавил он.

18 января экс-депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин сообщил, что неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на доме на улице Лесной, где жила Политковская и в подъезде которого была убита.

Оветственность за случившееся на себя взяла одна из неонацистских группировок. После этого активисты повесили новую табличку с прежней надписью, которую сорвали спустя сутки. 21 января разбившего мемориальную доску мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей, признав его виновным в мелком хулиганстве.

После этого на доме появилась третья мемориальная доска. 22 января «Осторожно, новости» сообщили, что неизвестные сорвали и ее. Кроме того, по данным телеграм-канала, исчезла часть цветов, которые приносили столичные жители. В пресс-службе ГУ МВД по городу рассказали РБК, что они не получали информацию о произошедшем.

Анну Политковскую застрелили в лифте 7 октября 2006 года, когда она вернулась домой из магазина — убийца поджидал ее в подъезде на лестничной площадке.

По делу об убийстве были осуждены шесть человек. Организатором преступления назвали Лом-Али Гайтукаева, получившего пожизненный срок и умершего в колонии в 2017 году. Его племянник Рустам Махмудов был признан исполнителем и также осужден пожизненно, однако заказчик преступления найден не был.

В ноябре 2023 года один из осужденных по этому делу — бывший оперуполномоченный УБОП МВД России Сергей Хаджикурбанов, которого суд признал посредником при организации убийства Политковской, — досрочно вышел на свободу, подписав контракт с Минобороны для отправки в зону СВО на Украине.

Адвокат Хаджикурбанова заявил, что после участия в СВО его подзащитный получил помилование, хотя приговором от 2014 года ему назначили 20 лет колонии и срок наказания должен был истечь только в 2034 году.