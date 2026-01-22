Мемориальная доска с именем журналистки «Новой газеты» Анны Политковской снова — уже в третий раз за неделю — исчезла с ее дома на Лесной улице в Москве, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Частично исчезли и цветы, возложенные к мемориалу. В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что информация о срыве таблички в правоохранительные органы не поступала.

Мемориальная доска с надписью «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская» была установлена на стене дома №8/12 по Лесной улице в первую годовщину со дня смерти журналистки — 7 октября 2007 года. Оппозиционные активисты провели рядом траурный митинг.

18 января 2026 года бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин сообщил, что мемориальная доска разбита неизвестными. Он подчеркнул, что это произошло накануне 17-летия со дня убийства журналистки «Новой Газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

Ответственность за срыв таблички на себя взяла неонацистская организация NS/WP*. В одном из ее закрытых сетевых аккаунтов появилось сообщение о том, что это была «дань памяти предшественникам» из БОРН*, членов которой осудили за убийство Маркелова и Бабуровой.

В конце ноября 2025 года соучастница убийства Маркелова и Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу после 16 лет в мордовской колонии. Стрелявший — Никита Тихонов — отбывает пожизненное наказание.

Уже вечером 18 января на Лесной появилась временная табличка с той же надписью, что и раньше. Не провисев и суток, 19 января она была сорвана вместе с лежавшими рядом цветами.

О том, кто это сделал, стало известно 21 января из решения Тверского районного суда Москвы о штрафе на 1 тысячу рублей за «мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Оштрафованный Александр Филиппов в сообщении объединенной-пресс службы судов Москвы был назван «хулиганом, разбившим табличку на доме Анны Политковской».

На суде Филиппов отказался признать вину, объяснив срыв таблички случайностью. Он утверждал, что увидел возле подъезда увядшие цветы, решил их убрать и нечаянно сдернул табличку со стены. В судебных материалах говорится, что мужчина родился в Москве, получил религиозное воспитание и неравнодушно относится к городу.

«Он решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась. Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше», — пересказало позицию Филиппова РИА Новости.

Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте дома, где она жила. Заказчика убийства установить не удалось, а за организацию и исполнение были осуждены шесть человек. Организатором следствие сочло Лом-Али Гайтукаева, который получил пожизненное и в 2017 году умер в колонии. Его племянник Рустам Махмудов был признан исполнителем и тоже приговорен к пожизненному сроку.

Осужденный в 2014 году за посредничество при организации убийства бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД России Сергей Хаджикурбанов должен был выйти на свободу в 2034 году.

Однако осенью 2023 года его досрочно выпустили из колонии в связи с отправкой на СВО. После участия в боевых действиях Хаджикурбанов, как позже сообщил его адвокат Алексей Михальчик, получил помилование.

* Международная неонацистская организация National Socialism/White Power признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена