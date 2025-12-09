Новым главой правительства Чехии стал лидер политического движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш, партия которого в октябре выиграла парламентские выборы с 34,7% голосов. Приказ о его назначении подписал президент страны Петр Павел.

После выборов глава государства поручил Бабишу начать переговоры о создании нового кабинета министров. В начале ноября занимавший тогда пост премьер-министра Петр Фиала объявил о скорой отставке правительства.

Комментируя назначение Бабиша премьером, лидер думской фракции и партии ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил журналистам, что глава ANO в последние годы последовательно проводил политику, направленную на отстаивание национальных интересов. По словам депутата Госдумы, его нельзя назвать пророссийским политиком, но это не значит, что при Бабише Москва и Прага не смогут найти точки соприкосновения.

«Бабиша никак не назовешь пророссийским, но он прочешский. А интересы Чехии и России в мирном развитии европейского континента совпадают. Так что есть надежда. что чешская политика вернется к здравому восприятию сегодняшних реалий, к здравому смыслу, к сотрудничеству с Москвой по инфраструктурно значимым проектам, которые можно и дóлжно возобновить, на мой взгляд. Но реализуется ли это, увидим в самое ближайшее время. Будем исходить из лучшего», — заявил Слуцкий.

Бабишу 71 год, он возглавляет политическое движение ANO уже 15 лет. Его активы, по оценке Forbes, составляют порядка 4,3 млрд долларов. Наиболее крупным из них является доля в чешском холдинге Agrofert, управляющем сотнями компаний различного профиля деятельности, от агропромышленных предприятий до СМИ. Получив шанс занять пост председателя правительства, он объявил, что передает свою часть Agrofert под внешнее управление.

Бабиш уже руководил чешским кабмином в период с 2017 по 2021 годы, но на парламентских выборах его политическая сила проиграла коалиции Петра Фиалы, который в итоге и занял этот пост на следующий срок.

Нового премьер-министра Чехии часто называют «чешским Трампом», поскольку он не скрывает своих симпатий к действующему президенту США Дональду Трамп и его политическим решениям. Также Бабиш является одним из главных сторонников главы венгерского правительства Виктора Орбана: их ANO и «Фидес» образуют в Европарламенте вторую по численности фракцию евроскептиков и правых — «Патриоты за Европу».

ANO называет главной своей задачей защиту национальных интересов Чехии. Сам Бабиш неоднократно заявлял, что оказание военной помощи Киеву противоречит этой цели и призывал пересмотреть программу поставки боеприпасов для ВСУ. Он пояснял, что эти закупки должны быть прозрачными и осуществляться под контролем НАТО. Также новый чешский премьер-министр является противником вступления Украины в ЕС.

Европейские СМИ, оценивая кандидатуру Бабиша как главы чешского правительства, предрекали ему роль «новой головной боли» для Евросоюза. При этом они подчеркивали, что в отличие от Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо, новый председатель кабмина Чехии не сторонник восстановления отношений с Россией.