Депутаты от фракции «Новые люди» предложили бесплатно отдавать покупателям товары, стоимость которых на кассе отличается от той, что была заявлена на ценнике. Соответствующий проект в Госдуму внесли Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Владимир Плякин, передает ТАСС.

Инициатива может дополнить закон о защите потребителей. Депутаты называют предложенную норму «честным чеком» — она предполагает, что покупатель сможет не только забрать товар, но и потребовать возврат уплаченной суммы.

Сейчас продавцы обязаны возвращать покупателям разницу в цене, если на ценнике указана одна сумма, а при оплате списывается другая. Однако авторы законопроекта считают, что такая мера недостаточно мотивирует продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах. Предполагается, что инициатива поможет ретейлерам контролировать ценники, поскольку неправильные данные приведут к убыткам, что повысит прозрачность и ответственность в розничной торговле.

«В условиях действия правила «честный чек» заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет — риск понести расходы из-за бесплатной отдачи товара будет значительно перевешивает потенциальную выгоду от умышленной переплаты покупателей», — объясняют авторы инициативы.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал РБК, что с января по июнь была проведена проверка более 400 случаев роста цен на продукты, по результатам которой руководители 5,3 тыс. компаний получили предостережения. По его словам, «цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые накрутки, <…> все прочие злоупотребления на потребительских рынках всегда на моем личном контроле».

Решить проблемы в этой области помогает «прямое и честное общение с бизнесом», добавил Краснов. В пример он привел ситуацию с картофелем, стоимость которого в последнее время значительно снизилась. По данным Росстата, с 26 августа по 1 сентября 2025 года стоимость на овощ снизилась на 6,9%.

Краснов добавил, что в 2025 году 12 крупнейших сельхозпредприятий получили предостережения от прокуроров из-за необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло.