Диверсанты заложили на газопроводе «Северные потоки» не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщает ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit со ссылкой на данные, содержащиеся в ордере на арест украинца Сергея Кузнецова, которого 20 августа задержали в Италии по делу об атаке на трубопровод в сентябре 2022-го.

Ордер на арест 49-летнего гражданина Украины выдала Генпрокуратура ФРГ. Он был задержан в курортном комплексе в итальянской провинции Римини, где находился с женой, отмечается в статье.

По данным немецких следователей, в сентябре 2022 года Кузнецов прибыл на немецкий остров Рюген. Там его ждала парусная яхта «Андромеда», арендованная через польскую фирму-«однодневку» по подложным документам. Экипаж, которым руководил украинец, состоял из шкипера, четырех водолазов и взрывника.

Далее диверсанты, как считает следствие, прибыли к газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, где установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое на глубине около 70—80 метров.

«Взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена, бомбы были оснащены часовыми механизмами», — уточняется в статье.

22 сентября, как утверждают в Берлине, Кузнецов вернулся с командой, после чего он вернулся на Украину, а другие — в район Хоэ-Дюне около немецкого города Варнемюнде.

Кузнецову предъявлены обвинения в «антиконституционной саботаже», «умышленном осуществлении взрыва» и «разрушении сооружений». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Немецкие следователи считают, что в составе группы диверсантов действовали бывшие и действующие украинские военные. В 2024 году один из фигурантов дела — Владимир З. — был обнаружен в Польше, но сумел скрыться, «возможно, с официальной помощью Украины»: «Согласно сообщениям СМИ, он якобы покинул страну в украинском дипломатическом автомобиле до того, как польская полиция смогла его задержать».

Допрос Кузнецова велся в Италии, он отрицает обвинения. Также он выступает против экстрадиции в Германию.

Итальянский портал Open уточнил, что ордер на арест Кузнецова составил семь страниц. По его данным, 49-летний украинец забронировал под своим настоящим именем бунгало в деревне недалеко от Римини, где отдыхал с женой и двумя детьми. Там его и задержали 20 августа.

В результате взрыва на «Северных потоках» в конце сентября 2022 года в Балтийском море три из четырех труб были сильно повреждены. По газопроводу топливо шло из России в Германию.

Open отмечает, что Кузнецов — капитан в отставке, в прошлом работал в СБУ, а операция диверсантов называлась «Диаметр». В его команду входили еще шесть человек — два сослуживца Кузнецова и четверо гражданских водолазов.

8 сентября от острова Рюген они отплыли на «Андромеде», на которую заранее погрузили гидрокостюмы, баллоны и взрывчатку, к датскому острову Борнхольм.

После прибытия они дождались ночи, не менее четырех бомб и уплыли.

Open отмечает, что действующий на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный, получив прямой приказ президента Украины Владимира Зеленского, якобы потребовал от Кузнецова отменить операцию. Однако команда диверсантов «все равно продолжила операцию», говорится в статье.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Представители НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Германия, Швеция и Дания (две последние приостановили его в феврале 2024 года). От сотрудничества с Россией страны отказались.

Украина официально отрицает причастность ко взрыву на «Северных потоках».