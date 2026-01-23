Количество россиян, которым первый раз в жизни диагностировали ожирение, в 2024 году составило 542,2 тыс., следует из статистического сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2025». Общее число людей с ожирением выросло с 2,4 млн до 3 млн человек. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что такая динамика связана с выявлением заболевания на более ранней стадии.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова сообщила, что ожирение — это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой массы. По ее словам, такое состояние организма развивается ввиду несоответствия потребления энергии ее расходу.

«Оно также является фактором риска развития ряда других неинфекционных болезней — от сахарного диабета и гипертонии до сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — подчеркнула Дроздова.

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года число впервые получивших диагноз ожирения в расчете на 100 тыс. человек населения выросло с 296 до 371 человека. Схожая динамика наблюдается и для общего числа пациентов с ожирением в расчете на 100 тыс. человек: показатель вырос с 1657 до 2055 человек.

Издание отмечает, что реальные цифры могут быть больше. Для сравнения приводятся подсчеты НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава, эксперты которого опираются на эпидемиологические исследования — они позволяют оценить динамику заболеваемости в популяции. Статистика НМИЦ говорит о том, что в среднем каждый третий взрослый страдает от ожирения или избыточной массы тела.

Дроздова подчеркнула, что растущая статистика является не только тревожным сигналом, но и свидетельством проактивной работы системы здравоохранения. Благодаря тому, что в стране появляется все больше медицинских центров, картина заболеваемости становится полнее: люди чаще обращаются за помощью, проходят скрининги, измеряют индекс массы тела и получают рекомендации врача по коррекции веса. За счет этого, по словам специалиста Минздрава, случаи ожирения фиксируются систематически.

Эндокринолог медкомпании «Сберздоровье» Маргарита Белоусова в свою очередь обратила внимание на причины распространения ожирения за последние 30 лет. По ее словам, они связаны с низкой физической активностью, потреблением продуктов с высоким содержанием калорий, некорректным режимом приема пищи, постоянным стрессом и расстройством пищевого поведения.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов не исключает наличия связи между ростом выявляемости и появлением высокоэффективных препаратов против ожирения (МНН семаглутид и тирзепатид). Он также считает, что понимание проблемы ожирения в целом распространилось в обществе: тему стали осмыслять и в художественных произведениях, что побуждает людей обращаться за медицинской помощью.

Статистика «Сберздоровья» косвенно подтверждает слова Беспалова. По словам Белоусовой, число консультаций у диетологов компании в 2025 году выросло в 1,5 раза в сравнении с 2024 годом.

В сентябре 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко с опорой на данные Росстата заявил, что около 40 млн из 146 млн жителей России страдают ожирением, из-за чего рискуют столкнуться с развитием других заболеваний.

«Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы», — заявлял глава Минздрава.

Вместе с этим он подчеркнул, что бороться с распространением ожирения необходимо при помощи профилактики. По его словам, именно рекомендации врачей помогают избежать «многих серьезных проблем».

В марте 2025 года Мурашко назвал схожие цифры и сообщил, что 24,6% взрослого населения страны страдает от ожирения. Он отметил, что для мужчина показатель составляет 20,6%, для женщин — 27,4%.

Летом того же года министр здравоохранения сообщил о росте заболеваемости ожирением среди школьников в 1,6 раза. Он подчеркнул, что на тот момент заболевание было выявлено у 480 тыс. детей школьного возраста.

Кроме того, в июле стало известно, что общемировая численность людей с ожирением превысила 1 млрд человек. Согласно данным исследования, в котором принимали участие специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова, с 1990-х годов по 2022 года заболеваемость более чем в два раза выросла у женщин (с 8,8% до 18,5%) и почти втрое у мужчин (с 4,8% до 14,0%).