Число пациентов, заразившихся гепатитом в Камчатском краевом онкодиспансере, увеличилось с 50 до 167 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Итоговая цифра, по его словам, будет известна по окончании расследования Роспотребнадзора.

Солодов отметил, что пациенты учреждения в большинстве случаев лечились от тяжелых заболеваний.

«Одновременно завершается и расследование Роспотребнадзора. Там тоже предписаны законодательством процедуры, в том числе генетические анализы, которые достоверно должны установить причинно-следственную связь», — сказал он.

По словам главы региона, вероятно заражение могло распространиться через контейнер для дезинфекционной жидкости и шприцы, которые врачи использовали несколько раз для введения этой жидкости. Солодов подчеркнул, что «все выводы сразу были сделаны», власти также приняли необходимые меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

Губернатор назвал ситуацию в онкодиспансере «крайне болезненной». Сейчас следственные органы совместно с Роспотребнадзором выясняют причины основного очага заражения и передачи заболевания.

В декабре 2024 года суд Петропавловска-Камчатского распорядился закрыть на месяц кабинет компьютерной томографии в краевом онкодиспансере на фоне массового заражения острыми гепатитами B и C.

В материалах суда было указано, что с ноября 2023 года по декабрь 2024 года 49 пациентов, которые проходили процедуру КТ с контрастированием, заразились гепатитом. При этом у 36 человек нашли острую форму заболевания, а у 13 — хроническую.

В январе бывший министр здравоохранения региона Александр Гашков сообщил, что в учреждении зафиксировали массовую вспышку заболевания — 36 человек. Он рассказал, что ситуация не является критической, а количество зараженных не превышает статистические показатели. Гашков отметил, что 17 человек из числа заразившихся вылечили, еще у четырех «зафиксировано самоизлечение».

СК по региону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая причинение тяжкого здоровья).

Через несколько дней Гашков отметил, что всего врачи выявили 50 пациентов с гепатитом — все они проходили КТ в 2023 и 2024 годах. В материалах суда говорилось, что возможным источником инфекции были флаконы физраствора, либо зараженное одноразовое оборудование, которое использовали несколько раз, что противоречит инструкциям.

В том же месяце глава региона Солодов уволил Гашкова. Одновременно Солодов призвал принять кадровые решения в медучреждении, где зафиксировали вспышку.

В феврале ИА Kamchatka Media писало, что в онкодиспансере скончался мужчина, который проходил лечение с 2022 года. По данным издания, Хает Халилов проходил процедуры КТ и МРТ три раза в год, в том числе в краевом онкодиспансере. В 2024 году врачи сообщили ему, что он болен гепатитом B.

«Из-за онкологии Хаёт был вынужден проходить КТ и МРТ трижды в год. Одно из этих исследований и стало роковым. Гепатит В разрушил его печень, именно поэтому врачи отказались продолжать курсы химиотерапии. И о спасительной операции пришлось забыть», — уточняет издание.