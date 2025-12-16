США в ходе переговоров с Украиной и Евросоюзом хотят разработать «мощнейший пакет мер», чтобы вернуться в Россию с тем, что позволит завершить процесс договоренностей по мирной сделке. Так в беседе с Axios оценил ситуацию один из американских чиновников.

Он высказался по итогам двухдневных переговоров в Берлине, главными участниками которых были украинский президент Владимир Зеленский, американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Позиция США состоит в том, что сделка предлагает Украине надежные гарантии безопасности, ускоряет ее вступление в Евросоюз и выделяет «миллиарды на восстановление», но при этом сопровождается «горькой пилюлей» в виде масштабных территориальных уступок, пишет Axios.

Россия же в результате мирных договоренностей получит «территориальные приобретения» и возможность реинтегрироваться в мировую экономику и сообщество наций, говорится в статье.

Однако, продолжает портал, официальные лица в Киеве и европейских столицах высказывают опасения, что Украина согласится на «болезненные уступки», тогда как Россия «воспротивится сделке и будет настаивать на большем».

Зеленский более пяти часов говорил в Берлине с представителями США и Европы в воскресенье, 14 декабря, и еще более двух часов — в понедельник. Американская сторона после этого заявила о явном прогрессе по вопросам гарантий безопасности, которых Киев требует от западных союзников. Но по чувствительный вопрос территорий пока остается нерешенным.

План США предусматривает вывод войск с территорий Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ, но которые Россия считает своими. В последнем варианте проекта сделки эти территории предлагается сделать демилитаризованной «свободной экономической зоной», сказано в публикации.

Вечером в понедельник Зеленский сказал, что не думает, что не расценивает это именно как «требование» США, а как передачу российских требований. Осведомленный источник Axios назвал дискуссию по вопросу территорий «сложной».

Американский чиновник в разговоре с порталом дал понять, что решение по территориальному вопросу остается за Украиной, но предупредил, что остальные предложения Вашингтона, включая мощные гарантии безопасности, «не будут оставаться в силе вечно».

По его словам, переговоры продолжатся, скорее всего, в ближайшие выходные «где-то в Соединенных Штатах, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты».