Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон и Киев достигли договоренности по вопросу гарантий безопасности.

Мерц высоко оценил предложения США, назвав их «поистине замечательными» как в правовом, так и в материальном аспекте, и подчеркнул, что это «очень важный шаг вперед». Он также уточнил, что окончательное решение по любым возможным территориальным компромиссам останется исключительно за Украиной.

Зеленский пояснил, что заключаемые с США, Европой и другими партнерами соглашения о безопасности будут работать по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора (НАТО), которая предполагает, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех.

Это заявление прозвучало после двухдневных переговоров украинской делегации в Берлине 14—15 декабря со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Подводя их итоги, Мерц выразил оптимизм, заявив о «шансе на реальный мир на Украине», и отметил ключевую роль Вашингтона в достижении нынешней позитивной динамики.

Утром 15 декабря издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Зеленский на переговорах в Берлине с американской стороной потребовал гарантий безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной мирной сделки. США, в свою очередь, предложили многоэтапный подход, предусматривающий согласование гарантий в течение периода времени.

Один из участников берлинских переговоров описал их как наиболее детальное на сегодняшний день обсуждение дорожной карты, объединившей механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и вопросы экономической стабилизации.

«Это не просто встреча для фотосессии. Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не могут стать взрывоопасными с политической точки зрения», — заявил чиновник.

Наиболее значимым сигналом Kyiv Post называет заявление Владимира Зеленского о готовности Украины отказаться от закреплённого в Конституции стремления в НАТО. Взамен Киев добивается юридически обязывающих двусторонних гарантий безопасности от США, европейских стран и других союзников, таких как Канада и Япония. «Это уже компромисс с нашей стороны», — подчеркнул украинский президент.

Западный чиновник охарактеризовал суть переговоров как попытку создать «защиту, подобную статье 5 [Устава НАТО], без самой статьи 5».

«Это узкий мост, по которому все пытаются пройти. Украина хочет определенности. США хотят свободы действий. А Россия хочет иметь право вето в отношении обоих вопросов», — пояснил собеседник издания.

Переговоры в канцелярии Фридриха Мерца начались в воскресенье, 14 декабря, с участием Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Ранее, 2 декабря, американские представители провели встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Глава оказывающей поддержку Украине американской организации Razom Дуг Клейн назвал эти пятичасовые переговоры «самым интенсивным раундом в этом году». Он отметил готовность Киева к серьезным уступкам и задался ключевым вопросом: «Что будет делать Вашингтон, если Украина и США скажут «да», а Россия — «нет»?»

Ранее украинское издание «Зеркало недели» опубликовало детали нового варианта американского мирного плана. В нем говорится, что Запад готов предоставить Киеву гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО, что в случае нападения на Украину повлечет военный ответ и восстановление санкций против агрессора. В свою очередь, если Украина совершит «неспровоцированное» вторжение на российскую территорию, она лишится этих гарантий.

В начале декабря Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений начинать войну с Европой, но предупредил о готовности Москвы к такому сценарию «прямо сейчас», если инициатива будет исходить от европейской стороны.