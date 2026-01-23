Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Новый московский банк» из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, сказано на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что «Новый московский банк» фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством.

По данным регулятора, банк долго время проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний.

«Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности», — сказано в пресс-релизе.

Также в Центробанке отметили, что КБ «НМБ» ООО — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в порядке и размерах, которые предусмотрены Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Новый московский банк» занимает 258-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

12 декабря 2025 года Центральный банк России лишил АО КБ «ИС Банк» (Индустриальный сберегательный банк) лицензии на осуществление банковских операций. В конце октября ЦБ аннулировал лицензию дочерней организации «Сбербанка» — «Драйв Клик Банка», которая на тот момент занимался 111 место в рейтинге кредитных организаций по величине активов. Решение приняли в связи с добровольным обращением организации о ликвидации в Банк России.

В сентябре прошлого года лицензии лишился «Таврический банк», он занимал 60 место в России по величине активов. По данным ЦБ, регулятор не видит перспектив дальнейшей реализации модели санации, из-за чего принял соответствующее решение. Ранее лицензию утратили инвестиционная компания «Питер-Траст», РНКО «ИНЭКО» и «Банк ПТБ»