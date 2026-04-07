Стоимость российской нефти Urals поднялась до максимальных значений за более чем 13 лет на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.

2 апреля цена нефти Urals при отгрузке в порту Приморска — крупнейшем нефтеэкспортном терминале балтийского побережья — достигла отметки $116.05 за баррель. Как отмечает агентство, эта стоимость не включает в себя транспортировку и при этом почти в два раза превышает уровень в $59, заложенный в российском бюджете на этот год.

Начало боевых действий США и Израиля в Иране привело к фактической остановке пятой части мировых поставок нефти через Ормузский пролив. В ходе своего телеобращения к согражданам 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона планирует «отбросить в каменный век» своего противника и готова уничтожить иранскую нефтяную инфраструктуру в случае отказа заключить сделку с Вашингтоном.

На этом фоне стоимость нефти Urals в порту Новороссийск поднялась до $114,45 за баррель, а средний уровень скидки на эту марку из западных российских портов опустилась ниже $27,75 по отношению к нефтяному бенчмарку Dated Brent, что стало самым низким показателем с середины декабря 2025 года.

Ценовой эталон Dated Brent применяется для оценки физической легкой нефти, которая добывается в Северном море и отгружается из североморских портов, по отношению к грузам с конкретной датой поставки. Этот бенчмарк рассматривается в качестве ключевого фактора ценообразования для большей части международных нефтяных контрактов.

Как пишет Bloomberg, к моменту доставки Urals в Индию российская нефть торгуется с наценкой по отношению к марке Brent до $6,1, в то время как две недели назад этот показатель составлял $3,9. Агентство уточняет, что в настоящий момент неясно, получает ли Россия разницу между экспортной и финальной ценой.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский канал, пригрозив в случае отказа разрушить ключевые объекты инфраструктуры страны, и установил крайний срок, который истекает 7 апреля в 20:00 (3:00 следующего дня по московскому времени).