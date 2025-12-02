Мошенники могут найти и использовать в своих целях заброшенные аккаунты в соцсетях, если владельцы не позаботились об их удалении. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал директор по развитию компании RusPoint эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

«Довольно часто учетные записи привязываются к почте. Если у вас почтовый ящик на Gmail, то мошенники могут воспользоваться сервисом, который найдет все ваши активные и давно забытые аккаунты в соцсетях и на прочих сайтах», — отметил он.

Пользователи других почтовых сервисов должны обратиться в службу поддержки, однако удалять учетные записи придется вручную, добавил эксперт. Если в сервисе нет такой функции, гражданам следует изменить свои данные, чтобы избежать проблем, подчеркнул Седов.

Эксперт указал на зависимость современного общества от интернет-сервисов. По его словам, люди не представляют, как без их помощи получать информацию, консультации или покупать продукты. При этом Седов подчеркнул, что пользователи оставляют много «цифровых следов».

В ноябре была раскрыта новая схема мошенничества. Согласно ей, по данным «Известий», злоумышленники вынуждают людей самостоятельно им звонить, обходя таким образом ограничения на звонки в мессенджерах и требования к маркировке вызова.

Как отметили эксперты, чаще всего мошенники просили жертву перезвонить, чтобы якобы узнать о замене домофона, счетчиков или решить проблемы с авторизацией на онлайн-сервисах.

Так, за третий квартал 2025 года было зафиксировано около 1,2 млн таких преступлений. Это на 22% больше, чем показатель 2024 года за аналогичный период. Материальный ущерб также вырос — 65 млрд рублей против 50 млрд рублей.