В последние месяцы в России распространилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают людей самостоятельно позвонить им. Как пишут «Известия», в период с июля по сентябрь ущерб от такого метода обмана превысил 65 млрд рублей.

Таким образом аферисты обходят ограничения на звонки в мессенджерах и требования к маркировке вызова. По данным газеты, только за третий квартал 2025 года было зафиксировано около 1,2 млн преступлений по такой схеме, что на 22% превысило показатель 2024 года за аналогичный период. Материальный ущерб очередь также вырос — 65 млрд рублей против 50 млрд рублей.

Опрошенные газетой эксперты рассказали, что наиболее часто мошенники просят жертву перезвонить, чтобы узнать о замене домофона, счетчиков, а также решить проблемы с авторизацией на онлайн-сервисах. Менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев предупреждает, что зачастую аферисты маскируются под службы доставки и безопасности или управляющие компании.

Преступники заставляют пользователя поверить, что он сам инициировал звонок, снижая его настороженность. По словам, главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в большинстве случаев схема выглядит так: человек получает СМС или сообщение в мессенджере об авторизации на важном сервисе, а в тексте будет просьба перезвонить по указанному номеру, если пользователь никуда не заходил.

Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев объясняет, что схема эффективна за счет давления на чувствительные темы — взаимодействие с госорганами или спасение денежных средств. На данный момент около 20% подобных сообщений содержат просьбу перезвонить по номеру фейкового ведомства.

При этом злоумышленники специально ищут наиболее доверчивых граждан, рассказал «Известиям» руководитель направления информационной безопасности Телеком биржи Александр Блезнеков. По его словам, аферисты не тратят время и ресурсы на людей с критическим мышлением.

Эксперты советуют с осторожностью относиться к любым входящим сообщениям и звонкам, а при малейших сомнениях стоит прекратить взаимодействие. Если же появилась необходимость обратиться в какую-либо компанию или ведомство, то лучше звонить по официальному телефону с сайта, а не из подозрительного сообщения.

Накануне УФСБ России по республике Крым отчиталось о ликвидации узла связи, который использовали украинские мошенники. В качестве подозреваемого был задержан 33-летний житель Самарской области. При обыске у него нашли по два 32-портовых сим-бокса и ноутбука, четыре мобильных телефона и более 700 сим-карт различных операторов связи.

На данный момент ФСБ сообщило, что его действия нанесли крупный ущерб минимум двум россиянам, остальные пострадавшие устанавливаются. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст 274.3 УК).

Ранее президент «Альфа-банка» Олег Сысуев в интервью RTVI рассказал, что решить проблему мошенничества в России пока тяжело, поскольку зачастую аферисты находятся в других странах. По данным Центробанка, за третий квартал 2025 года банки отразили свыше 28 млн попыток совершения мошеннических операций.