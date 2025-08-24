Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий официально извинился за встречу с президентом России Владимиром Путиным, посещавшим Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Его заявление опубликовано на сайте Православной церкви в Америке.

Архиепископ подчеркнул, что состоявшаяся встреча была предпринята по его собственной инициативе и не санкционирована Священным Синодом, хотя каноническая традиция запрещает епископам совершать такие шаги без ведома митрополита.

Епископ Православной церкви в Америке митрополит Тихон подтвердил, что действия архиепископа «не отражают официальную позицию Православной Церкви в Америке в отношении внешних сношений», изначально осуждающую действия России на Украине.

«Мы постоянно выступали против насилия, молились о мире во время наших литургических богослужений и оказывали поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома. <…> Во всех моих публичных выступлениях, в том числе во время моего визита на Украину в прошлом году, я выражал молитвенную поддержку Православной Церкви в Америке митрополиту Онуфрию, Украинской Православной Церкви и всему украинскому народу», — прокомментировал Тихон извинения Алексия.

Сам Алексий заявил, что искренне сожалеет о «скандале, который спровоцировал», и соболезнует тем, кому его действия принесли «боль, страдания или смятение».

«Мои действия никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции Православной Церкви в Америке и нашей поддержке страдающих, выраженной в синодальных документах [по Украине]», — заверил архиепископ.

Он подтвердил, что на прошлой неделе приветствовал Путина «в атмосфере мирного гостеприимства после трёх дней молитвы о мире, проведённых всей епархией».

«С тех пор я слышал от многих, кто считал этот момент упущенной возможностью для упрека или требования мира на фоне продолжающегося конфликта и страданий. Ещё раз повторяю, у всех, кого мои действия стали причиной скорби или смятения, я искренне прошу прощения», — говорится в извинительном обращении Алексия.

Архиепископ Аляски заявил, что берет на себя полную ответственность за «смятение и боль», которые мог причинить кому-либо своими действиями, — «особенно у тех, кто потерял близких».

«Наша Церковь постоянно призывает верующих к молитве, к конкретным делам милосердия и к стремлению к миру и примирению для всех страдающих. На Аляске мы стремимся свидетельствовать об этом, посвящая дни молитве, взывая к заступничеству святых, подвизавшихся на этой земле, чтобы мир был быстро восстановлен, а милосердие явлено всем», — пишет Алексий.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с аляскинским архиепископом 16 августа. Это произошло на следующий день после того, как провел переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча состоялась на мемориальном кладбище Анкориджа, где покоятся погибшие в годы Второй мировой при перегоне самолетов по ленд-лизу. Президент РФ возложил на каждую могилу по букету красных роз.

Российский лидер подарил Алексию две православные иконы — образ православного покровителя Америки преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы, — а в качестве ответного подарка получил от священнослужителя икону Германа Аляскинского, написанную на горе Афон. Архиепископ выразил надежду на то, что подаренные Путиным иконы будут размещены в храме Святого Иннокентия на Аляске.

После встречи на архиепископа обрушилась волна критики в связи с тем, что он в ходе встречи с российским лидером якобы должен был воспользоваться этой возможностью, чтобы высказаться по поводу необходимости урегулирования конфликта на Украине и поспособствовать продвижению этого процесса.