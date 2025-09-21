Бросившую четырехлетнюю дочь в бангкокском отеле и пропавшую на 8 дней россиянку Эрику Владыко нашли в дешевом «тусовочном» хостеле, сообщает телеграм-канал Shot, По его данным, персонал узнал женщину и позвонил в консульство РФ.

Сотрудник российского диппредставительства выехал в хостел и пообщался с Владыко. «Та толком не смогла объяснить свой загул», — пишет канал. В сообщении «112» уточняется, что 34-летняя женщина жила в заведении под названием Here we go Bangkok.

«Она пришла, она плакала, конечно. Но все хорошо — за ней тут и тайцы смотрят, и англичане, и индусы, и поляки. Тут люди остаются из-за нее», — рассказала администратор хостела телеканалу 360.ru.

Принимавшие участие в поисках россиянки волонтеры передали Shot ее первое фото после обнаружения. По их словам, «пропавшая туристка делала масочки, когда ее нашли». В беседе с 360.ru они добавили, что Эрика «выглядела вполне довольной и удивлялась, почему вокруг нее возникла такая суета».

Информацию о том, что местонахождение Эрики Владыко установлено, подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде. Представитель дипмиссии заверил, что российской гражданке готовы оказать всю необходимую помощь.

Хостел Here we go Bangkok находится в старом районе Бангкока, привлекающем туристов сочетанием достопримечательностей и развлечений. Он расположен неподалеку от известной улицы Каосан, которая славится бурной ночной жизнью. Койку там можно снять по цене от 650 рублей за ночь.

Как исчезла Эрика Владыко и что о ней известно

Напомним, Эрика Владыко переехала в Таиланд из Владивостока несколько лет назад. В последнее время они с дочерью жили на курортном острове Самуи. Знакомые россиянки рассказали, что после расставания со своим бывшим партнером она много ездила по стране, подрабатывая агентом по недвижимости. Из соцсетей Владыко искавшие ее волонтеры сделали вывод о том, что перед исчезновением она активно искала няню, причем рассматривала также варианты на Пхукете и Бали (Индонезия).

Знакомые Владыко рассказали, что она всегда интересовалась развлечениями, часто посещала увеселительные заведения — в частности, ночные клубы. О своих планах поехать в столицу Таиланда она им не сообщала. Изучив ее соцсети, волонтеры обратили внимание, что перед поездкой в Бангкок женщина искала информацию о местных клубах и русскоязычных караоке.

12 сентября женщина с дочкой заселились в номер отеля в Бангкоке. В ночь на 13 сентября Владыко взяла такси и уехала в район Сукхумвит. На следующий день бронь истекла, и сотрудники отеля открыли комнату, после чего вызвали полицию. Девочку передали в местный детдом. Впоследствии за ней в Таиланд из России экстренно приехали родители Эрики, они забрали ребенка.

Когда стало ясно, что Владыко не выходит на связь, волонтеры организовали ее поиски. Выяснилось, что с 15 сентября ее телефон был отключен. При этом накануне стало известно, что 16 сентября россиянка заселилась в другой отель в компании неизвестного мужчины — их засняли установленные в холле камеры видеонаблюдения. На следующий день женщина покинула номер, не заплатив и оставив там какие-то личные вещи. Телеграм-каналы писали, что сопровождавший ее человек предположительно является иностранным гражданином — скорее всего, европейцем.