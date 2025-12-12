Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали 19 фотографий из архива обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна, на которых запечатлены его встречи с некоторыми влиятельными мировыми фигурами. Среди них, как сообщает CNN, — действующий президент США Дональд Трамп, бывший глава государства Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-советник Трампа Стив Бэннон, лишенный титулов принц Эндрю и другие известные лица.

На опубликованных снимках, среди прочего, присутствуют кадры с Трампом в окружении группы женщин, а также изображение сувенирных презервативов с его карикатурой и надписью «Я ОГРОМНЫЙ!». В подборку также вошли фотографии встреч Эпштейна с экс-советником Трампа Стивом Бэнноном, Биллом Клинтоном в компании британской светской львицы Гислейн Максвелл и Билла Гейтса с принцем Эндрю.

Комитет сразу уточнил, что на этих конкретных фотографиях не зафиксированы противоправные действия или несовершеннолетние, а время и место съемки неизвестны. Изображения были получены в рамках масштабного расследования, которое включает десятки тысяч документов и около 95 тысяч фотографий, из которых просмотрена лишь четверть.

Публикация вызвала острую политическую реакцию. Неназванный член комитета в беседе с CNN обвинил демократов в предвзятости, заявив, что выборочная публикация нескольких снимков из огромного архива преследует цель создать «ложный нарратив о президенте Трампе». По его словам, «мистификация демократов» опровергнута, так как в изученных материалах нет свидетельств каких-либо нарушений. Этот эпизод стал частью более широкого противостояния вокруг раскрытия материалов по делу Эпштейна.

Джеффри Эпштейн получил широкую известность в связи с делом о создании сети для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он заключил сделку со следствием, признав вину в изнасиловании несовершеннолетней, и был приговорен к 13 месяцам тюрьмы. Этот мягкий приговор вызвал волну общественного негодования в США. Повторно Эпштейн был арестован в июле 2019 года по новому набору федеральных обвинений, на этот раз — в организации секс-торговли, в том числе с участием несовершеннолетних девушек. Ему грозило до 45 лет лишения свободы. Однако в августе того же года 66-летний миллиардер был найден мертвым в своей тюремной камере; официальной причиной смерти было названо самоубийство. В 2022 году суд вынес приговор соучастнице Эпштейна, Гислейн Максвелл, признав ее виновной в пособничестве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Она была приговорена к 20 годам заключения и по последним данным отбывает срок в федеральной тюрьме общего режима в Техасе.

В ноябре Трамп подписал закон, обязывающий Минюст США в течение 30 дней рассекретить и опубликовать все материалы федерального расследования. Сам американский лидер заявил, что это раскроет «правду» о связях Эпштейна с рядом видных демократов.

Параллельно, в начале декабря, федеральный судья во Флориде распорядился рассекретить материалы большого жюри по ранним делам Эпштейна 2005 и 2007 годов. Таким образом, публикация фотографий демократами происходит на фоне давления за полное раскрытие архивов, которое может привести к появлению новых компрометирующих материалов о фигурантах с обеих сторон политического спектра.