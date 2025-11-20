Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который обязывает Минюст рассекретить и обнародовать в течение 30 дней все материалы федерального расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

«По моему указанию Министерство юстиции уже передало Конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов. Не забывайте — администрация [бывшего президента США Джо] Байдена не открыла ни одного файла или страницы, связанной с демократом Эпштейном, и даже никогда о нем не говорила», — отметил Трамп.

По его словам, публикация материалов «откроет правду» о связях финансиста с 42-м президентом Биллом Клинтоном, экс-министром финансов Ларри Саммерсом, основателем LinkedIn Ридом Хоффманом, лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и «многими другими».

Документ, который официально называется «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), еще в июле внесли на рассмотрение конгрессом республиканцы Томас Мэсси и демократ Ро Ханна.

18 ноября законопроект о публикации материалов одобрила Палата представителей, затем он получил в Сенате одобрение заочно, по ускоренной процедуре.

До этого Трамп выступал против обнародования материалов дела и критиковал однопартийцев за требования их опубликовать. По данным Reuter, это негативно повлияло на рейтинг одобрения американского лидера.

В 2008 году финансист Джеффри Эпштейн признал себя виновным в вовлечении девушек, в том числе несовершеннолетней, в занятие проституцией. В августе 2019 года его нашли мертвым в камере федеральной тюрьмы на Манхэттене, где он ждал суда по обвинению в сексуальной эксплуатации. Его смерть была признана самоубийством.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал некоторые материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих известных людей, включая Трампа, однако указанные в данных ведомства люди были не в «списках клиентов» Эпштейна, а лишь среди его контактов.