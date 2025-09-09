Россиянам, для которых предусмотрены льготы и меры социальной поддержки, необходимо выбрать до 1 октября, в какой форме они хотели бы их получать — в виде самих услуг или денежной компенсации. Об этом говорится в документе Социального фонда России, который цитирует РИА Новости.

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — сказано в документе.

Под натуральной формой, в частности, подразумеваются следующие услуги:

бесплатное получение лекарств и медицинских изделий;

бесплатные путевки в санаторий;

бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом льготник вправе выбрать, например, только один вид услуги и отказаться от остальных в пользу денежной компенсации.

«Например, [можно] сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — пояснили представителей Соцфонда.

Сумма, которую человек получит в случае отказа от всех натуральных льгот, составляет 1728,46 рубля в месяц.

Чтобы выбрать форму получения льгот и соцподдержки, нужно до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать с 2026 года, пока гражданин не подаст новое заявление.

Ранее в Госдуме допустили, что в 2026 году социальные пенсии повысят дважды, чтобы они были выше уровня инфляции.