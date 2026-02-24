Россиянам следует закрыть свои неиспользуемые кредитные карты, потому что эти суммы, даже нетронутые, учитываются при составлении показателя долговой нагрузки (ПДН) и снижают шансы получить заем от банка. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета по финрынку Константин Бахарев.

«Даже просто на уровне здравого смысла и элементарной финансовой грамотности: открытая кредитка — это в любом случае не закрытый кредит, это деньги банка. Да, они просто находятся в твоем распоряжении, но средства-то не твои, а банка. Это ведь не дебетовая карта, а кредитная. Наличие таких незакрытых кредитов по картам влияет на показатель долговой нагрузки гражданина», — отметил парламентарий.

Бахарев объяснил, что если россиянин, у которого есть открытая кредитка, пусть даже с нулевым долгом, решит взять, например, заем на машину или ипотеку, то в банке будут смотреть на его общий уровень долговой нагрузки, включая «незакрытые кредиты по банковским картам».

«Поэтому чем меньше кредитная нагрузка, тем меньше задолженность по этим кредитам, тем больше у гражданина будет кредитный рейтинг и выше шанс, что он получит кредит», — сказал собеседник RTVI.

Бахарев также напомнил о том, что ранее был принят закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) для каждого заемщика рассчитывать ПДН — соотношение ежемесячных выплат по всем кредитам к доходу заемщика. Если этот показатель превышает 50%, то кредитные организации обязаны письменно предупредить клиента о последствиях.

«И самое главное, что в отношении таких заемщиков, у которых ПДН от 50% до 80% и более, Банк России вводит так называемые макропруденциальные лимиты или количественные ограничения на долю таких займов уже для микрофинансовых организаций или кредитов для банков в общем кредитном портфеле. Это делается для того, чтобы снизить закредитованность именно этой категории заемщиков», — добавил парламентарий.

10 февраля Госдумы в первом чтении приняла законопроект, который запрещает россиянам оформлять больше 20 банковских карт на одного человека. При этом количество карт, выданных физлицу в одном банке, ограничивается пятью.

Бахарев заявил, что эта мера связана не с закредитованностью граждан, а является частью «борьбы с финансовым мошенничеством и конкретно с дропперскими схемами». «По статистике правоохранительных органов, именно дропперы сегодня являются основным каналом вывода похищенных с банковских счетов средств», — сказал он.

24 февраля сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков заявил, что неиспользуемая кредитная карта с нулевым балансом на деле способна серьезно осложнить получение крупного кредита.

По его словам, банки при оценке заявки учитывают не только текущий долг, но и все доступные лимиты: если у человека с доходом 100 тыс. рублей есть активная карта с долгом 50 тыс. и «забытая» с лимитом 200 тыс., то банк может посчитать его потенциальный долг как 250 тыс. рублей. «Даже если на запасной карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки, и банк может отказать», — объяснил эксперт.

Скоринговые системы, по его словам, также фиксируют длительную неактивность по карте как негативный сигнал, а некоторые модели расценивают «молчание» как неумение пользоваться кредитными продуктами. Отдельную опасность представляют автоматически списываемые годовые комиссии: их неуплата ведет к просрочке и портит кредитную историю.

Широков советует действовать просто: проверить все карты и договоры, позвонить в банк и написать заявление на полное закрытие счёта — не просто разрезать карту, — а затем получить письменное подтверждение закрытия. «Неиспользуемая кредитка — это не запасной аэродром, а балласт, тянущий вниз кредитную историю», — резюмировал он.