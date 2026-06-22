Государство должно помогать гражданам обходить санкции — с таким предложением депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Делягин обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву (соответствующее обращение есть в распоряжении RTVI). Он просит Минцифры рассказать, выпускает ли ведомство софт для обхода ограничений недружественных стран и как россиянам получить к нему доступ.

В запросе Делягин напоминает, что недружественные страны давно ограничивают россиянам доступ к привычным интернет-сервисам. Это, по его словам, бьет по специалистам, повышает издержки бизнеса и осложняет жизнь обычным гражданам.

Депутат «Справедливой России» привел и собственный пример.

«Я как экономист лишен доступа к американской государственной статистике, необходимой для прогнозирования и оценки глобальных экономических тенденций», — говорится в обращении.

Ссылаясь на просьбы избирателей, Делягин задал министру три вопроса. Выпускает ли Минцифры — само или при своей поддержке — программные продукты для обхода санкций в интернете. Как специалистам, предпринимателям и обычным гражданам получить к ним доступ. И есть ли у ведомства планы и дальше работать в этом направлении, в том числе выкладывать такой софт в открытый доступ.

Ограничения, о которых пишет депутат, начали вводить против России после февраля 2022 года. Тогда иностранные IT-компании стали одна за другой выполнять санкционные требования своих стран и ограничивать сервисы для российских пользователей. Многие западные площадки запретили россиянам публиковать контент, а издатели и разработчики остановили продажи своей продукции.

Новый виток пришелся на 2024 год. В России начал действовать пакет санкций США, существенно ограничивший использование американских ИТ-сервисов: под запрет попали ИТ-консалтинг, проектирование, техническая поддержка и поставки ПО для проектирования и производства.

При этом Минфин США отдельной генеральной лицензией вывел из-под действия санкций чаты, мессенджеры, соцсети, электронную почту, а также платформы для онлайн-обучения и видеоконференций.

Ответа Минцифры на запрос пока не поступало.