Бизнесмен Олег Дерипаска после разговора с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной на форуме «Россия зовет!» заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что «пришла пора смирения».

Репортер спросил предпринимателя, спорил ли он в этот раз с главой ЦБ.

«Уже нет. Пришла пора смирения», — ответил Дерипаска и засмеялся.

Он отметил, что ему хотелось вступить в спор, после чего снова сказал о наступлении «поры смирения».

Дерипаска ранее публично критиковал политику Банка России и лично Набиуллину, в том числе из-за решений по ключевой ставке. В 2013 году он заявил, что ЦБ «выпустил всю кровь из экономики». На Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года бизнесмен сказал, что Центробанк наделен слишком большим количеством полномочий, а также что в России нет независимой банковской системы, так как регулятор «консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок».

В 2020 году Дерипаска назвал решение ЦБ о снижении ключевой ставки «грабежом промышленности и населения». Спустя год он расценил повышение показателя как «атаку на доходы граждан и прибыль компаний».

В 2021 году Дерипаска и Набиуллина поспорили на форуме «Россия зовет!» по поводу ключевой ставки и важности кредитов для роста экономики. Бизнесмен заявил, что при ставках ЦБ «никакого роста предложения не будет». Набиуллина в ответ сказала, что «инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет все же на спрос».