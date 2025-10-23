Десять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва на одном из заводов Копейска Челябинской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, все пятеро пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, двое из них доставлены в ожоговый центр, еще двое — в областную клиническую больницу. Одна пострадавшая находится в городской больнице Копейска, на данный момент она не подлежит транспортировке.

В связи со случившимся 24 октября в Челябинской области будет днем траура, на всей территории региона приспустят флаги, а учреждения культуры и местные телерадиокомпании по рекомендации властей отменят запланированные развлекательные мероприятия, заявил Текслер.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — пишет он в своем телеграм-канале.

Текслер уточнил, что возгорание на предприятии удалось ликвидировать, сейчас спасатели обследуют выгоревшую территорию. Параллельно на месте происшествия ведутся поисковые работы. По словам губернатора, в Копейском городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности, которое привело к «хлопку» в производственном цеху.

Вечером 22 октября, когда произошел взрыв, телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что завод могли атаковать несколько БПЛА. Комментируя эту версию, Текслер подчеркнул, что об атаке беспилотников «речь не идет». По данным «Осторожно, новости» и Baza, возгорание произошло на заводе «Пластмасс» в Копейске, однако официальные лица пока не называли место взрыва.

Незадолго до событий в Копейске на остановке общественного транспорта в Ставропольском крае произошел взрыв. Источник «Коммерсанта» рассказал, что сдетонировавшая на остановке взрывчатка была заложена под детскую коляску.

Около 21:30 подозреваемого задержали, его отвели на территорию воинской части для допроса. Как пишет Mash, пострадавшая от взрыва женщина скончалась от множества травм.