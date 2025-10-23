Девять человек погибли, пять пострадали в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Текслер.

По данным на 02:07 было ликвидировано открытое горение, проводилась проливка.

«Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства», — отметил губернатор.

По его словам, подтверждается гибель девяти человек. Также медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пяти пострадавших. Данные по без вести пропавшим уточняются.

«Еще раз подчеркну: родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка. В том числе, психологическая. Соответствующая работа организована», — сказал Текслер.

Накануне вечером на территории одного из промышленных предприятий города Копейска произошел взрыв.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел после атаки нескольких дронов на регион.

Около 22:50 мск глава региона сообщил, что версия прилета БПЛА по заводу не подтверждается. Изначально он говорил о четырех погибших. Позже Текслер написал, что произошел еще один взрыв в очаге возгорания.

По данным «112», речь идет о заводе «Пластмасс». Предварительной причиной телеграм-канал назвал нарушение техники безопасности. Официально эта версия не подтверждалась.

Еще один взрыв вечером 22 октября произошел на остановке общественного транспорта в Ставрополе. Позднее источник RT сообщил о задержании подозреваемого. По одной из версий, мужчина мог действовать под влиянием украинской стороны. Согласно предварительной информации, задержанный положил взрывчатку в детскую коляску.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в ответ на вопрос о взрыве заявил «Осторожно Media», что до официального расследования информацию власти не комментируют.