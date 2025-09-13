Более 20 тыс. поляков записались на курсы военной подготовки за первые семь месяцев 2025 года, сообщил Reuters начальник Центрального центра набора в армию Польши, полковник Гжегож Вавжинкевич. Агентство отмечает, что армия стремится сейчас пополнить свои ряды как профессионалами, так и добровольцами, так как в стране растет обеспокоенность по поводу возможного конфликта с Россией.

Вавжинкевич допустил, что к концу этого года военную подготовку пройдут около 40 тыс. добровольцев. Reuters уточняет, что в 2022 году этот показатель составлял всего 16 тыс. человек.

Прохождение курсов военной подготовки добровольное, все желающие могут потом могут продолжить профессиональную военную службу или записаться в отряды сил территориальной обороны, подчеркивают власти.

Как отмечается в статье, опасения граждан по поводу возможного противостояния Варшавы и Москвы усилились после того, как ранее на территории республики были сбиты беспилотники.

Один из объектов, где добровольцы проходят обучение, — это танковый полигон около города Бранево. Там же польские военные тренируются на южнокорейских танках К2 (в 2022 году Польша закупила 180 единиц этой боевой техники, напоминает Reuters).

Одна из собеседниц агентства, которая осваивает эти курсы, отметила, что хочет таким образом подготовиться к «новой реальности».

О военной модернизации Польши

После начала СВО в 2022 году республика более чем удвоила свои оборонные расходы: с 2,2% от ВВП до 4,7% в этом году.

«Это самый высокий показатель военных расходов среди 32 стран альянса НАТО, значительно опередивший такие авторитетные европейские державы, как Германия, Франция и Великобритания», — пишет Reuters.

В 2024 году Польша начала строительство 640-километровой системы укреплений «Восточный щит» вдоль Калининградской области, а также границы с Беларусью. Система включает в себя установку противотанковых «ежей», размещение передовых систем наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, республика занялась модернизацией своей армии, уделяя наибольшее внимание мобильности, системам ПВО и логистике, уточняет агентство. Вооруженные силы страны насчитывают 216 тыс. человек. Варшава рассчитывает увеличить этот показатель еще на треть в течение ближайших 10 лет.

Однако этому могут помешать две проблемы: сокращение население, а также его старение, уточняется в статье. Агентство также пишет, что, в отличие от России, у большинства европейских армий нет большого числа резервистов, что грозит им большим потерями в случае затяжного конфликта.

Эти опасения косвенно подтвердил замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик. В разговоре с Reuters он признал, что, несмотря на развитие передовых военных технологий, наиболее важными остаются «самые элементарные вещи: топливо, боеприпасы и люди».

В феврале премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал новую программу добровольной военной и гражданской обороны. Она стартует в следующем году. Цель — подготовить 100 тыс. добровольцев к 2027 году.