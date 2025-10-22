Директор Лувра Лоранс де Кар заявила на слушаниях в Сенате, что обратится в МВД Франции с просьбой открыть внутри музея полицейский участок для повышения уровня безопасности в связи с произошедшим на днях ограблением.

В своем выступлении де Кар признала, что видеонаблюдение за территорией вокруг здания Лувра, включая ближайшие улицы, «является нашей слабостью». По ее словам, снаружи ограбленной галереи Аполлона установлена только одна камера, которая «не охватывает балкон», откуда преступники проникли в музей и украли восемь драгоценностей на €88 млн.

По периметру здания «есть несколько камер», но они морально и технически устарели, констатировала директор Лувра. «Установленной базы крайне недостаточно», — сообщила она сенаторам.

Ранее пресс-служба музея выпустила релиз о том, что он открыт для посетителей с сегодняшнего дня, 22 октября. При этом галерея Аполлона, в которую вторглись грабители, останется закрытой до окончания расследования.

После ограбления де Кар подала прошение об увольнении, но президент Франции Эмманюэль Макрон не разрешил ей уйти, призвав проявить стойкость и реализовать инициированный им план возрождения главного музея страны.

Грабители проникли в Лувр 19 октября, воспользовавшись тем, что рабочие, ремонтирующие фасад здания музея, ушли на выходные и оставили без присмотра строительный подъемник. С его помощью злоумышленники, одетые в спецовки, поднялись к окну галереи, выбили стекло, залезли внутрь и там разбили витрины, забрав дорогостоящие украшения французских монархов — в частности, Наполеона.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес, комментируя случившееся, отметил, что ограбление заняло в общей сложности от 4 до 7 минут, и такая скорость свидетельствует о слаженности работы преступников и наличии у них аналогичного опыта. Министр предположил, что они могут являться иностранцами и уже совершили во Франции несколько громких ограблений в подобном дерзком стиле.