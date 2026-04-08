Работа над байопиком о певце Шуре (Александре Медведеве) ведется, но пока что процесс находится на начальной стадии, о конкретике говорить рано. Об этом RTVI рассказал директор артиста Павел Депершмидт.

«Про фильм еще ничего не говорим. Пока идет только вопрос о том, что у нас завтра презентация книги. Книга вышла в свет. Про фильм еще только идут разговоры, только обсуждения. Пока еще [все только] на стадии написания сценария и так далее», — отметил он.

2 марта певец Шура в разговоре с МУЗ-ТВ анонсировал выход написанной им автобиографической книги, которая, по его словам, станет основой для будущего фильма.

«Она получилась не очень большая. Это все читается на одном дыхании. <…> Я думаю, что это будет, по крайней мере, весело, а кому-то поучительно, потому что я не дебил, прожил 50 лет. Там будут наставления», — добавил музыкант, уточнив, что уже получил гонорар за работу.

При этом Медведев подчеркнул, что написанное им произведение — это не документальная история, а художественное переосмысление личного опыта. Певец также поделился реакцией матери.

«Мама мне сказала: “Что ты пишешь книгу? Ты что, подыхать собрался?”. Она говорит, что книгу пишет тот, кто подыхать собрался. Я говорю: “Нет!”. <…> Там есть все, что было в моей жизни, все беды, которые были в моей жизни. И мы это все перекрываем шутками. Не всё там правда. Пополам на пополам», — добавил Шура.

В феврале певец в интервью «Комсомольской правде» уточнил, что по его книге будет снят сериал, состоящий из восьми эпизодов, но не стал раскрывать название отвечающего за этот проект телеканала.

«Честно сказать, меня заставили написать, потому что сценарий не пишется без книги. Потому пришлось сделать. Я все-таки хочу, чтобы какое-то кино было. Сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” вышел, хорошо пошел. Потом Сережа Жуков свое кино сделал, потом был снят сериал про “Комбинацию” был. Теперь будем снимать кино и про меня. Это будет очень интересно. Меня просили, конечно, сделать болевое такое, про онкологию, со слезами. Но нет! Мы сделаем и смешно и трагично. Уже пацана ищем на главную роль, которому 14 лет», — поделился он.

По его словам, мальчик сыграет только в первых двух сериях, а создавать имитацию выбитых зубов будут с помощью специальной черной пленки.

В интервью с 7Дней.ru музыкант заявил, что хотел бы, чтобы его сыграл Никита Кологривый.

Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Его отец ушел из семьи до рождения сына. В девять лет мать на два месяца отправила его в детский дом, откуда его забрала бабушка. Она сыграла большую роль в его жизни: именно благодаря ей он впервые выступил перед публикой — это был ресторан, где женщина работала шеф-поваром. Также она помогла ему с выбором псевдонима.

В середине 1990-х Шура познакомился с композитором Павлом Есениным, которого привлекли эпатажный образ певца и отсутствие передних зубов (в 12 лет брат выбил ему их кеглей).

Есенин убедил Шуру переехать в Москву, помог записать первые песни и стал соавтором хитов «Холодная Луна», «Отшумели летние дожди» и «Ты не верь слезам».

Дебют артиста в столице состоялся в клубе «Манхэттен-Экспресс» в гостинице «Россия», а пик популярности пришелся на конец 1990-х. Тогда же, с 1998 по 2001 год, певец, по его словам, употреблял наркотики, что стало одной из причин онкологии. В 2004 году ему диагностировали рак яичка на поздней стадии, он перенес 18 сеансов химиотерапии и операцию по удалению органа, а полное излечение заняло пять лет.

В январе 2003 года Шура поставил зубные протезы и вернулся на эстраду, в 2018 году перенес операцию по замене тазобедренного сустава, в 2020-м — удаление опухоли в желудке, обнаруженной во время плановой операции по удалению грыжи.

Среди наград — два «Золотых граммофона» (1998 — за «Ты не верь слезам», 2000 — за «Твори добро»), премии «Песня года» и «Муз-ТВ»; в 2021 году певец разделил первое место в шоу «Суперстар! Возвращение» с Виктором Салтыковым. Не женат, детей нет.