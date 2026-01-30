Директор Прокопьевского психоневрологического интерната (ПНИ) Елена Морозова, где умерли девять постояльцев, временно отстранена от работы. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время заседания правительства региона.

«Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», — заявил он.

«Интерфакс» уточняет, что Морозова, по словам главы Кузбасса, «препятствует» расследованию.

Ранее в интернате произошло массовое заболевание постояльцев вирусной инфекцией, в результате чего скончались девять человек. По данным следователей, в учреждении была вспышка гриппа А, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, распространение заболевания началось из-за плохой работы сотрудников ПНИ. С 23 января вирусную инфекцию обнаружили у 46 человек, их госпитализировали.

Также нарушения санитарных и эпидемиологических норм в учреждении обнаружила и прокуратура. Она вынесла представление директору интерната об их устранении.

30 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов рассказал, что в больницах региона находится 51 постоялец ПНИ. Из них четверо в тяжелом состоянии, 41 пациент в состоянии средней степени тяжести, а 14 человек сегодня будут выписаны.

Причиной смерти семи пациентов были указаны декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

В тот же день замглавы правительства Кемеровской области по вопросам соцразвития Елена Воронина сообщила, что в Кемеровской области проверят все 13 психоневрологических интернатов.