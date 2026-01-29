Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала гибель девятерых пациентов в доме-интернате в Прокопьевске Кемеровской области, передает корреспондент RTVI. По словам депутата, у региональных властей «отсутствует понимание того, что здоровье жителей — это главное». Она призвала направить в Кузбасс правительственную комиссию.

«У власти отсутствует понимание»

Говоря о ситуации в Прокопьевске, Останина подчеркнула, что «проблема — не в медсестрах».

«Проблема в том, что, к сожалению, у власти отсутствует понимание того, что здоровье жителей — это главное для нее. Потому что отток населения из Кузбасса, мне кажется, превосходит все другие сибирские регионы. Упадок, который в социальной сфере сложился в Кемеровской области, говорит либо о непрофессионализме руководства области, либо о нежелании видеть и понимать эти проблемы», — сказала глава думского комитета.

Останина напомнила, что после массовой гибели младенцев в новокузнецком роддоме глава Кузбасса Илья Середюк обвинил в случившемся самих рожениц. Тогда депутат заявила, что руководитель области должен уйти в отставку.

«Кого он сейчас обвинит, я не знаю. Мне кажется, начинать надо с себя. Вот у нас председатель Думы [Вячеслав Володин] всегда говорит правильную фразу: „Начни с себя, посмотри, а ты все сделал или нет“», — отметила Останина.

Случаи массовой гибели людей в Новокузнецке и Прокопьевске стали следствием сокрытия проблем, которые системно накапливались годами, указала парламентарий. По ее словам, власти Кузбасса должны были обратиться к федеральным властям за увеличением субсидий на здравоохранение.

«Урок Кузбасса должен быть триггером для власти»

Останина выразила мнение, что после двух трагедий подряд в регион должны были прилететь министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая деятельность Минздрава.

«Я человек, не верящий в Бога. Но есть какие-то высшие силы, которые должны подвигнуть все-таки направить правительственную комиссию в Кемеровскую область изучить проблемы, которые в сфере здравоохранения, с тем, чтобы на остальные регионы протранслировать это», — заявила глава комитета Госдумы.

Как считает Останина, «урок Кузбасса» должен стать для власти «тем самым триггером, который позволит не просто так отчитываться перед нами картинками», когда чиновники докладывают, сколько было построено перинатальных центров и отремонтировано учреждений.