Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался, что американский лидер Дональд Трамп будет недоволен отказом альянса помочь в военной кампании против Ирана. Об этом в Х сообщил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Накануне на пресс-конференции Рютте задали вопрос, как он оценивает намеки Трампа о возможном выходе США из НАТО, в связи с нежеланием союзников по альянса принимать участие в усилиях по открытию Ормузского пролива. Генсек от ответа уклонился.

«НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что «папа Трамп» будет недоволен. Словесная поддержка, но без действий», — написал Дмитриев.

Ранее Рютте говорил, что Европа «абсолютно поддерживает» действия Вашингтона. При этом сам НАТО до последнего дистанцировался от конфликта, а некоторые члены альянса открыто выступили против атак на сам Иран. Прежде всего — Испания. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговые отношения с Испанией и упрекнул Мадрид в том, что тот не увеличил взносы в бюджет НАТО до 5% ВВП. Глава Белого дома также добавил, что США все равно могут использовать базы, если захотят.

Кроме того, в интервью Financial Times американский президент говорил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запрос США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.