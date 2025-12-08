Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил на публикацию главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором он обвинил Дмитриева и основателя SpaceX Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы «доминировать над нами и эксплуатировать нас». По словам главы РФПИ, Европа должна решить проблемы, созданные в рамках Евросоюза,

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал Дмитриев в соцсети X.

Сикорский накануне написал, что «олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать и эксплуатировать нас».

Кроме того, глава польского МИД прикрепил опрос о том, что должны сделать европейские страны: капитулировать или «сделать Европу снова великой».

Основатель SpaceX Илон Маск неоднократно говорил о неэффективности Евросоюза и призывал европейские государства выйти из него. Очередной конфликт возник из-за решения Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

После этого Маск призвал упразднить ЕС, так, по его словам, бюрократия Евросоюза «медленно душит Европу». Бизнесмен также призвал вернуть полный суверенитет странам евроблока.

Дмитриев в свою очередь поддержал позицию американского предпринимателя и репостнул одну из публикаций Маска. В этом посте основатель SpaceX говорил, что «любит Европу, но не бюрократического монстра, которым является ЕС».

До этого Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС выйти из блока, поскольку, по его мнению, альянс «разрушает демократию Европы». Ранее он также утверждал, что Еврокомиссия предлагала ему «подвергнуть цензуре некоторые высказывания» в соцсети X, с чем он не согласился. Кроме того, Маск заявлял, что «Европа умирает» из-за низкой рождаемости.