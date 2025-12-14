Мошенники под предлогом замены домофона убедили пожилую петербурженку отдать им 14 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая — 61-летняя женщина, проживающая на Комендантском проспекте. Вечером 13 декабря она обратилась в правоохранительные органы.

По словам петербурженки, в период с 18 августа по 26 ноября ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций. Аферисты якобы для замены домофона убедили ее в разные дни снять крупные суммы денег и затем передать их курьеру. В общей сложности она обналичила и отдала преступникам 14 433 000 рублей.

Полиция ищет злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

Это не первый случай, когда аферисты выманивают деньги под предлогом замены домофона. Например, в июле с пенсионеркой из Москвы связался незнакомец, представившийся работником сервисной службы по установке и замене систем домашней связи. ООн убедил пожилую москвичку в том, что в ее доме будут менять домофоны, и попросил сообщить код СМС якобы для выдачи новых электронных ключей.

После этого пенсионерке позвонил другой аферист, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора, и заявил, что предыдущий собеседник похитил ее данные и оформил персональные доверенности на нее и ее мужа. Чтобы обезопасить сбережения, злоумышленник велел ей выполнять его указания. Впоследствии за пять дней телефонного общения она передала мошенникам 20 слитков золота весом 250 граммов каждый, крупные суммы наличными, а также имущество общей стоимостью свыше 63,7 млн рублей.