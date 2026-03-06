Утром 6 марта в Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1 балла, сообщил мэр Андрей Прошунин в телеграм-канале. По его словам, данных о происшествиях в ЕДДС не поступало.

«Инфраструктура не повреждена», — сказано в сообщении главы города.

Прошунин отметил, что власти Сочи ждут подтверждения и подробностей от специалистов.

Позже он сообщил, что магнитуда составила 4,1 балла, а эпицентр находился в море.

Местные жители рассказали SHOT, что почувствовали подземные толчки около 7:30 утра. Больше всего они ощущались в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах.

«В квартирах дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры», — отметили собеседники телеграм-канала.

Это уже не первое землетрясение в Сочи на этой неделе. Так, 3 марта два подземных толчка магнитудой 4,4 и 4,8 произошли примерно в 30 километрах от города. Прошунин отмечал, что подземная активность отчетливо ощущалась в нескольких районах курорта, особенно в зданиях, но пострадавших и разрушений нет. Аналогичное сообщение опубликовал глава поселка Сириус Дмитрий Плишкин.

В начале января в Сочи произошло еще одно землетрясение, эпицентр был в 5 км от берега в море. По данным Единой геофизической службы РАН, которые передал Прошунин, очаг располошался на глубине 10 км, а магнитуду оценили в 4 балла в Лазаревском районе и 3 балла — в Центральном.