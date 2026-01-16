При ударе беспилотников в Рязанской области повреждены фасады двух многоэтажных домов, пострадали два человека, сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в течение ночи над Рязанской областью было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата.

«В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», — сказано в сообщении Малкова.

Губернатор отметил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, материальный ущерб оценивается.

По данным Минобороны, всего в ночь на 16 января над российскими регионами было сбито 106 дронов. Больше всего, 44 БПЛА, ликвидировали над Белгородской областью. Ведомство также подтвердило, что над Рязанской областью средства ПВО сбили 44 беспилотника.

Согласно сообщениям Минобороны, в последний раз над Рязанской областью БПЛА сбивали в ночь на 6 января. Тогда был сбит один дрон.

6 декабря 2025 года в результате атаки беспилотников на Рязанскую область был поврежден жилой многоэтажный дом. Малков сообщал, что пострадавших не было.

Местные жители тогда рассказали Shot, что услышали звуки взрывов около 23:45. Они прогремели в центральной и западной части Рязани. По словам очевидцев, один из БПЛА врезался в жилой дом, в результате чего на крыше начался пожар. Позже местные сообщили, что обломками дрона были также посечены около семи машин. Телеграм-канал утверждает, что для атаки Киев использовал беспилотники типа «Лютый».