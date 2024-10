Недалеко от посольства Израиля в Хеллерупе, к северу от Копенгагена, прогремели два взрыва. Об этом сообщает полиция Дании в соцсети X.

По данным ведомства, пострадавших нет, проводится расследование.

«Возможная связь с посольством Израиля, находящимся в этом районе, расследуется», — сказано в сообщении.

Здание посольства находится на улице Лундевангсвей в Хеллерупе. В этом же районе расположены представительства Ирана, Таиланда, Турции и Румынии.

Накануне в Яффе — южном пригороде Тель-Авива — неизвестные открыли стрельбу по прохожим. По данным The Times of Israel, восемь человек погибли, еще семь — получили ранения. Стрельба произошла перед началом ракетной атаки Ирана. По данным The Jerusalem Post, он запустил по территории Израиля около 500 ракет.

Тегеран объяснил, что удар нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.