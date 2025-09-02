В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоэтажных дома, написал в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок.

Слюсарь отметил, что на улице Ткачева были повреждены фасад и кровля 19-этажного дома, жителей не эвакуировали.

На улице Еляна, отметил врио губернатора, в результате атаки дронов поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил», — сообщил Слюсарь.

По его словам, в одной из квартир был найден нарезорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы.

Также Слюсарь писал, что, кроме Ростова-на-Дону, в ночь на 2 сентября силы ПВО отразили атаку в Мясниковском и Неклиновском районах.

«На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен», — сообщил он.

До этого об атаке БПЛА Слюсарь сообщал 30 августа. Тогда дроны уничтожили в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.