Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков 7 и 8 лет в Новоусманском районе. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, говорится в телеграм-канале ведомства.

Согласно версии следствия, 2 января дети, находившиеся без присмотра близких, зашли на частично покрытую льдом акваторию реки Усмань в селе Новая Усмань Новоусманского района, и провалились под лед.

«Самостоятельно выбраться детям не удалось. В дальнейшем их тела извлечены из воды сотрудниками МЧС», — сообщили в СК,

Следователи провели осмотр места ЧП. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

В начале декабря в Волге обнаружили тела пропавших неделю назад 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки.