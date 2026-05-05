Новосибирский областной суд назначил по 12 лет и шесть месяцев колонии главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину по делу о госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Оба ученых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также им назначено ограничение свободы на полтора года, передает «Коммерсантъ». До вступления приговора в силу физики будут находиться под домашним арестом.

Об аресте Валерия Звегинцева стало известно в мае 2023 года после публикации открытого письма представителей ИТПМ СО РАН. Впоследствии документ был удален, но доступна его архивная копия. Об аресте Владислава Галкина сообщалось в декабре 2023 года.

Источник ТАСС в СО РАН сообщал, что поводом для подозрений в отношении ученых стала публикация в иранском журнале статьи о газовой динамике. Перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности, отметил собеседник агентства.

В открытом письме ИТПМ говорилось, что деяния, за которые арестовали ученых, «представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах».

«Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», — заявляли представители института.

Коллектив института выражал озабоченность в связи с тем, что основным показателем качества работы ученых в рамках госзадания, а также проектов российских фондов и ведомств считается степень представления результатов научному сообществу, однако «любая статья или доклад» может быть использована для обвинения в государственной измене.

Врио директора института Евгений Краус рассказывал RTVI, что Звегинцев работал в институте с 1968 года, в круг его профессиональных интересов входил широкий спектр вопросов, связанных с аэродинамикой. В 2001 году ученый основал лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

В 2006 году лабораторию возглавил директор ИТПМ Александр Шиплюк. Летом 2022 года стало известно о его задержании по делу о госизмене. Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима.

После новостей о задержании ученых, специализирующихся на аэродинамике, отток аспирантов и студентов, выражавших желание работать по этой линии, составил 10—20%, а количество научных публикаций уменьшилось на 30%, рассказал Краус. По его словам, схожая ситуация сложилась и в других российских научных группах, занимающихся этой темой.

«Такая же ситуация примерно по всей стране — гиперзвук закрывается, публикаций нет», — пояснил он.