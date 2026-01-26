В Анапе мужчина заказал убийство своего двоюродного брата и его супруги, чтобы не делить с ними наследство, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю. Преступление удалось предотвратить.

Речь идет о 39-летнем жителе Анапы. По версии следствия, у фигуранта был затяжной конфликт с двоюродным братом и его супругой из-за имущественного спора. В декабре 2025 года он решил организовать их убийство, но не желая участвовать в нем лично и опасаясь уголовной ответственности, обратился к знакомому с просьбой найти киллера.

После этого мужчина попал в поле зрения правоохранителей. Жизни своих родственников он оценил в 1 млн рублей, передал подставному исполнителю их личные данные и потребовал инсценировать разбойное нападение. Когда злоумышленник получил информацию о якобы выполненном заказе, а также подтверждающие это материалы, его задержали оперативники.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, фигуранта арестовали в пригороде Анапы, когда он внес задаток в размере 1,5 млн рублей. МВД опубликовало кадры задержания. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

