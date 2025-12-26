Домодедовский городской суд Московской области принял решение об аресте двух несовершеннолетних, обвиняемых в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение и убийства учащихся. Подростки будут содержаться под стражей по меньшей мере до 23 февраля 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты договорились совершить массовое убийство с применением холодного оружия. Целью их нападения должна была стать общеобразовательная школа в Домодедово, в которой, по данным следствия, учился один из обвиняемых.

В ходе расследования выяснилось, что подростки состояли в телеграм-каналах, пропагандирующих насилие и освещающих случаи нападений на школы. Через эти ресурсы они вышли на связь с предполагаемым соучастником, который проконсультировал их и организовал доставку ножей и топоров. В дальнейшем планировалось также получить огнестрельное оружие.

Это уголовное дело возбуждено на фоне двух других инцидентов в учебных заведениях, произошедших в декабре 2025 года. В Санкт-Петербурге 15-летний школьник напал с ножом на учительницу, а в Подмосковье учащийся девятого класса ранил охранника и убил ученика начальной школы. Обоих подростков 18 декабря отправили под арест.

Школьник из Петербурга будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 15 февраля 2026 года. По версии следствия, во время встречи с учительницей для исправления оценки он нанес ей несколько ударов ножом в грудь и спину. Женщине удалось убежать и получить помощь, что, по мнению обвинения, помешало довести преступный умысел до конца. Подросток частично признал вину, но отрицал наличие конфликта с потерпевшей. Параллельно обвинение предъявлено сотруднице охраны школы, которая, несмотря на срабатывание металлоискателя, не досмотрела ученика, позволив пронести оружие.

В то же время Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном Одинцове. Девятиклассник, вооруженный ножом, напал на охранника и десятилетнего ученика. Школьник погиб на месте, охранник выжил. По данным СМИ, нападавший вел прямую трансляцию в соцсетях, выяснял национальность встречных детей и искал учительницу математики. При входе в школу не работал металлоискатель. Позже в здании обнаружили муляж взрывного устройства. Подросток признал вину и дал подробные показания. Погибшего ученика похоронили в Таджикистане.