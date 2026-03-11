С 5 по 11 марта жители Москвы столкнулись с отключением мобильной сети — в некоторых районах столицы не работает мобильная связь и полностью недоступен интернет. Проблемы с подключением связаны с началом масштабной обкатки «белого списка» сайтов. Газета «Коммерсант» сообщила, что из-за сбоев московские предприниматели уже понесли убытки на сумму от 3 до 5 млрд рублей.

Государственная тайна и вопросы безопасности

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, текущие ограничения введены по прямому распоряжению государственных органов. Эксперт подчеркивает, что технически процесс выглядит как выполнение операторами конкретных директив по отключению определенных сервисов или целых районов.

При этом сами операторы связи заявляют об отсутствии внутренних сбоев, списывая проблемы на «внешние ограничения». Муртазин пояснил, почему компании не могут дать более детальных разъяснений.

«Любые отключения связи подпадают под понятие гостайны. Соответственно, оператор не может комментировать ни время отключения, ни причину отключения. Но мы знаем из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что это связано с вопросами безопасности», — сказал он в беседе с RTVI.

Жизнь на Wi-Fi, такси как роскошь

Ограничения привели к резкому изменению пользовательского поведения. В компании «Транстелеком» уже зафиксировали трехкратный рост подключений к публичным сетям на вокзалах. В условиях неработающего мобильного интернета Wi-Fi в кафе и на вокзалах стал единственным способом вызвать такси или связаться с близкими.

Эльдар Муртазин поделился личным опытом использования связи в пределах Садового кольца:

«Там нет вообще никакого интернета от четырех операторов, есть голосовые звонки и SMS, которые работают с большой задержкой. Для того чтобы заказать такси, я воспользовался Wi-Fi в ресторане. Но когда водители видели точку подачи в центре, первые два просто отменили заказы».

Тупик «белых списков» и экономический эффект

Технология «белых списков» предполагает, что владельцы приложений гарантируют невозможность выхода в «большой интернет» через свою инфраструктуру. Именно поэтому в списках до сих пор нет, например, «Сбера» — компания пока не видит смысла тратить ресурсы на сложную разработку ради, как они надеются, временных ограничений. В то же время «Яндекс», для которого доступность сервиса такси критична, пошел на эти условия.

Несмотря на текущие трудности, эксперт сомневается, что систему масштабируют на всю страну. Причиной он назвал угрозу экономического паралича — тотальное введение «белых списков» фактически будет означать отключение экономики. По оценкам Муртазина, потери московского бизнеса за пять дней сбоев составляют примерно один миллиард рублей в день.

«Во-первых, вряд ли белые списки будут масштабированы на всю страну. Это будет означать даже не железный занавес, а отключение всего и вся. У нас экономика работать в этом случае просто не сможет», — резюмировал аналитик.

Об этой угрозе в разговоре с RTVI ранее упомянул и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.