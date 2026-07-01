Нынешний топливный кризис стал «черным лебедем» для российской экономики. Такое мнение экономист Олег Буклемишев высказал в эфире RTVI. «Черными лебедями» принято называть неожиданные события, которые влекут масштабные последствия.

«Да, несомненно, это черный лебедь, который уже имеет влияние не только на ситуацию в Крыму или каких-то отдельно взятых регионах. Это абсолютно точно общероссийская проблема. Это проблема, которая имеет как микропоследствия с точки зрения самочувствия бизнесов и отдельных граждан, так уже, наверное, и макропоследствия, поскольку инфляция несомненно пойдет вверх, начиная с июня месяца, и надежды на скорое сокращение процентной ставки будут снижаться», — объяснил Буклемишев.

Проблема, скорее всего, «скажется и на экономическом росте», продолжил эксперт.

«Падает не только нефтепереработка, но и другие бизнесы, которые на сегодняшний момент оказались завязаны на бензиновый фактор», — отметил Буклемишев.

Он добавил, что не может дать конкретный прогноз о состоянии российской экономики летом и осенью. По словам Буклемишева, всякий «черный лебедь» «летит по непредсказуемой траектории».

«И действия властей представляют собой тоже большую загадку для того, что будет происходить в ближайшие месяцы. Не думаю, что кто-то отважится дать какой-то более-менее обоснованный прогноз того, что будет происходить», — заключил экономист.

На данный момент около 30 регионов России ввели те или иные ограничения на продажу бензина.

28 июня президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке. Он заявил, что проблемы с бензином есть у автомобилистов и у бизнеса, и что нужно принять «системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов».

Политолог Александр Кынев* в эфире RTVI сказал, что дефицит бензина может иметь «существенные электоральные последствия».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов