Бывшего руководителя Военно-строительной компании Андрея Белкова привлекли в качестве фигуранта к уголовному делу, касающемуся миллиардных хищений у Министерства обороны в ходе строительства по государственным контрактам в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что Белков уже успел дать показания на бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, ранее допрошенного по делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что Иванову могут быть предъявлены новые обвинения по уголовному делу о хищениях на сумму более 9 млрд рублей из бюджета Министерства обороны, которые были выделены на строительство военных объектов в период с 2020 по 2021 год.

В рамках нового дела уже была арестована первый заместитель министра строительства Юлия Мерваезова, которая по данным «Ъ» заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, как и два других фигуранта дела. Мерваезова также признала вину и дала показания.

Помимо Мерваезовой, в качестве фигуранта к расследованию был привлечен начальник «Главного военно-строительного управления №8» Вадим Выгулярный, бывший глава АО «Главное управление обустройства войск» оборонного ведомства Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников. Им были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве следственным департаментом Министерства внутренних дел.

О задержании Белкова сообщалось в июле 2024 года. По информации «Ъ», он был приглашен в ГСУ ГУ МВД по Москве с целью проведения следственных действий, был допрошен как подозреваемый по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, после чего задержан на двое суток.

Сообщалось, что претензии следствия были связаны с делом, возбужденном в июле 2023 года о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта от 9 августа 2019 года о поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны.