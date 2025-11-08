Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и экс-сотрудники ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж получили повестки в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. В общей сложности было выдано несколько десятков таких повесток, утверждают СМИ.

По данным телеканала Fox News, все получившие вызов приглашены на заседание большого жюри в Южном округе Флориды, а расследованием руководит прокурор Джейсон Рединг Киньонес.

Газета The New York Post со ссылкой на свой источник пишет, что в связи с расследованием дела Russiagate («Рашагейт»), начатым еще в период президентства Барака Обамы, было выдано в общей сложности около 30 повесток. По словам собеседника издания, получателей считают «участниками заговора», в рамках которого распространялись утверждения о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем перед выборами 2016 года.

Минувшим летом директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал анализ данных разведывательных служб администрации Обамы о предполагаемом «российском следе» в президентских выборах. В его отчете говорилось, что Джон Бреннан как глава разведуправления, руководивший Национальной разведкой США Джеймс Клэппер и возглавлявший ФБР Джеймс Коми были «чрезмерно вовлечены» в «хаотичный», «нетипичный» и «явно нетрадиционный» процесс подготовки обвинений Трампа в связях с Россией, а потом им пришлось «поспешно завершить» эту работу.

«Обама, Коми, Клэппер и Бреннан решили: “Мы поимеем Трампа”», — заявлял Рэтклифф в интервью The Post в июле.

В июле 2025 года ФБР начало уголовное расследование в отношении Бреннана. В общей сложности в отношении него возбуждено как минимум три уголовных дела, связанных с его действиями после победы Трампа на президентских выборах 2016 года.

В августе директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала рассекреченные электронные письма , из которых следует, что Клэппер игнорировал опасения высокопоставленных коллег и «непреклонно придерживался» версии о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу. Он называл это расследование «командным видом спорта» и утверждал, что ради обвинений в адрес Москвы разведывательное сообщество США может «поступиться своими стандартами».

«Возможно, нам придется пойти на компромисс в отношении наших “обычных” условий, поскольку мы должны сделать это в столь сжатые сроки», — писал Клэппер бывшему директору Агентства национальной безопасности Майку Роджерсу, настаивая при этом, что продление расследования невозможно и даже «не подлежит обсуждению».

В июле Клэппер рассказал CNN, что «обратился за помощью к адвокату» в связи с пристальным вниманием администрации Трампа к «Рашагейту».

Также выяснилось, что в 2023 году спецпрокурор Джон Дарем указывал на отклонения от стандартных процедур при возбуждении дела о возможных контактах команды Трампа с российскими представителями, а разведка США заранее получала от иностранных источников указания о роли ФБР в продвижении «нарратива о связях Трампа с Россией».

Первый отчет о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США был опубликован в соцсетях в 2017 году. В нем говорилось, что российские власти якобы задействовали интернет-ресурсы, в том числе социальные сети, для привлечения голосов избирателей в пользу Трампа.

Расследованием руководил спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы с помощью троллей, которые «сеяли общественный раздор» через обсуждения в интернете. При этом прямых доказательств того, что Трамп или его окружение договаривались с Россией о помощи, Мюллер не нашел. Москва последовательно отрицала все эти обвинения.

В 2020 году Рэтклифф рассекретил рукописные заметки Бреннана, из которых следовало, что в 2016 году тот сообщил Обаме о «плане» экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон связать Трампа с Россией, чтобы перед выборами отвлечь общественность от скандала с ее электронной почтой. Впоследствии эти заметки были переданы ФБР для расследования. Нескольких человек признали виновными в даче ложных показаний, на которых основывался «Рашагейт».