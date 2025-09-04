Осужденный за убийства экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих автомобиля, которые были переданы на ответственное хранение по уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела сказано, что Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 в рамках дела передали на ответственное хранение, для этого следствие заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем, который поставил автомобили на стоянку.

Но во время судебного разбирательства, которое связано с оплатой этой стоянки, адвокат Фургала заявил, что не располагает информацией о местоположении машин.

«Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, неизвестна», — говорится в документах.

Суд не внял этим утверждениям и пояснил, что эти доводы не имеют законного подтверждения и не влияют на размер взысканной суммы.

Ранее с Фурганал взыскали свыше 450 тыс. рублей в качестве компенсации судебных расходов. Эти средства предназначены для возмещения затрат на транспортировку и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей, выступавших в суде против бывшего губернатора, а также с оплатой хранения его автомобилей Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года и отправили в СИЗО в Москве. Ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2023 года Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Вину экс-губернатор не признал.

В феврале 2024 года Фургал отказался признать вину в хищении активов МСП-Банка, а обвинения со стороны прокурора в свой адрес он назвал «дымовой завесой». Бывший глава региона говорил, что в деле нет состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или это было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

В декабре 2024 года хабаровский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 млрд рублей. По данным следствия, с 2007 по 2020 год лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс».