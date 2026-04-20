Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отсидевший 12 лет по статье о взяточничестве, заявил в программе «Что это было» на RTVI, что не собирается уезжать из России.

«Нет, не уеду. Не уеду, потому что хорошо людям в России — я с ними, плохо людям в России — я все равно буду с ними. Понимаете, это моя страна, я хочу, чтобы она изменилась, чтобы она стала лучше <…> Я не уеду из моей страны, даже если это будет для меня рискованно», — сказал Урлашов.

По словам экс-чиновника, уехавшие из России люди — разные.

«Кто-то уехал просто ради хорошей жизни. Он и так хорошо жил в России, но там еще лучше живет — где-нибудь, допустим, в Эмиратах. Кто-то уехал вынужденно, его выдавили из России. Кто-то уехал, чтобы не сесть в тюрьму», — рассуждает Урлашов.

Однако, по его мнению, судьбу России будут решать те, кто живут в стране, а не за границей.

«Сейчас уже не будет ни Лениных, ни Сталиных, ни Дзержинских. Если бы мы с вами сейчас говорили об этих людях на современном языке, мы бы признали их террористами, экстремистами, иноагентами и т. д.», — отметил Урлашов.

Он заявил, что России не нужна «еще одна революция».

«Мы что, хотим еще одну гражданскую войну, чтобы пролились реки крови?! Нет, не надо этого. Поэтому решать судьбу нашей с вами страны — России — будем мы с вами, те, кто живет в России, так или иначе», — заключил Урлашов.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал в интервью RTVI, что некоторые деятели культуры, уехавшие за границу после начала военной операции на Украине, вписались в западную культурную среду. При этом часть покинувших Россию хотели бы вернуться, но опасаются, добавил Швыдкой.