Бывший министр финансов России Михаил Задорнов, попавший в санкционный список США, рассказал в специальном интервью RTVI, смог ли оспорить санкции.

На вопрос, удалось ли ему решить вопрос, Задорнов ответил: «Пока в процессе. В судебном процессе пока. Процесс продолжается».

США внесли Задорнова в санкционный список в апреле 2022 года, когда он занимал пост председателя правления банка «Открытие». В мае того же года экс-министр попал под санкции Великобритании.

В августе 2024 года Задорнов подал иск в окружной суд США по округу Колумбия, чтобы оспорить санкции. В иске подчеркивалось, что Задорнов покинул пост в банке в декабре 2022 года и никак не связан с правительством России.

В феврале 2026 года российский бизнесмен Александр Лебедев сообщил в интервью RTVI, что обратился в суд из-за санкций, которые ввела против него Канада. «Наконец я дотянул Форин Офис канадский, МИД, до суда. Я 29 января подал в суд на них», — заявил Лебедев.

По мнению бизнесмена, нет оснований вводить против него санкции. «Я в Канаде-то никогда не был. Я обычный российский гражданин. Я не “Форбс”, я не олигарх», — подчеркнул Лебедев.