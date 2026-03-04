Обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-министра финансов Ростовской области Лилию Федотову оставили в СИЗО еще на полгода — до 23 августа включительно. Такое решение принял Кировский районный суд Ростова-на-Дону, передает РИА Новости.

Бывшая замгубернатора просила избрать ей меру, не связанную с пребыванием в СИЗО, и сослалась на необходимость лечения от одонтогенного гайморита, сообщил DonDay. Федотова пояснила, что болеет давно, в 2017 году перенесла хирургическое вмешательство, после которого находилась при смерти в реанимации.

«Сейчас такая же история у меня с другой стороны. Прошу отпустить меня, потому что я имею ввиду и возраст: мне в этом году 67 лет и 50-летие совместной жизни с моим супругом. Сколько нам осталось? Тем более что я ни в чем не виновата», — заявила она в Кировском райсуде.

Ранее на вопрос судьи о признании вины Федотова ответила отрицательно и добавила, что с обвинениями не согласна, пишет ТАСС.

Одонтогенный гайморит — это воспаление гайморовых пазух в результате перехода инфекции от зубов верхней челюсти или осложнений после стоматологической хирургии. Для острой формы характерны боль, отек слизистой носа, гнойные выделения в полости рта и носа. При тяжелой форме появляются выделения с кровью.

Федотова уже провела под стражей около года, с февраля 2025-го. Большую часть времени она находилась в московском СИЗО, куда была переведена из Ростова-на-Дону. Меру пресечения ей продлевал Басманный районный суд столицы.

Еще на первом заседании экс-министр просила не ограничивать ей свободу, поскольку страдает одонтогенным гайморитом.

«У меня <…> периодически идет кровь. Мне требуется хирургическое вмешательство. Я могу умереть», — говорила Федотова в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, который впервые избирал ей меру пресечения.

В феврале нынешнего года стало известно, что дело Федотовой передано для рассмотрения в Кировский райсуд Ростова-на-Дону. В связи с этим снова были назначены слушания о мере пресечения экс-министру.

Ущерб почти на 2 млрд: в чем обвиняют Федотову

Федотовой вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), за что грозит до десяти лет лишения свободы. Изначально против нее завели дело о превышении полномочий лицом на госдолжности с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), с таким же максимальным наказанием, но позднее оно было переквалифицировано.

По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. При этом в бюджете имелись «свободные остатки денежных средств».

Эти действия она совершила, нарушая требования региональной долговой политики, которая допускала привлечение государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, указали в СК.

Ущерб бюджету Ростовской области оценили в 1,9 млрд рублей. Эти деньги были израсходованы на обслуживание и оплату процентов по кредитам в 2020-2023 годах, пояснило следствие.

Уголовные дела ранее также были возбуждены в отношении еще троих бывших заместителей губернатора региона: Виталия Кушнарева, Виктора Гончарова и Константина Рачаловского. Кушнарев в ноябре 2025 года получил 13 лет колонии по делу о получении взятки и хранении оружия.

Дело Гончарова и Рачаловского еще рассматривается судом, 4 марта в рамках рассмотрения дела начался допрос свидетелей.